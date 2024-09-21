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Замминистра туризма и народных промыслов Нижегородской области погибла в ДТП

Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в результате аварии, сообщает Baza .

ДТП произошло 20 сентября в Семеновском районе, недалеко от деревни Люнда-Шипова. Отмечается, что замминистра возвращалась из Марий Эл, где была в командировке.

Машина Галкиной столкнулась лоб в лоб с двигающимся навстречу легковым автомобилем. Это произошло около 21:00.

В результате аварии есть три жертвы: Галина Галкина, а также водитель и пассажир второй машины.

Кроме того, пострадали водитель автобазы нижегородского Кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.

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