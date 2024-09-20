Иномарка протаранила такси в Москве. 3 человека погибли

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3 человека погибли и 4 пострадали при столкновении такси и иномарки в Москве

Около дома №59 на Мичуринском проспекте в столице столкнулись такси и Volkswagen, три человека погибли, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

В результате ДТП еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как уточнила пресс-служба столичной прокуратуры, от полученных травм скончались водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. Госпитализированы второй водитель, два его пассажира и пассажир такси.

ДТП произошло на светофоре. В остановившееся такси влетела иномарка.