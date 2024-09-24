Водитель ассенизаторской машины протаранил припаркованные авто в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием ассенизаторской цистерны, которая столкнулась с несколькими припаркованными легковыми автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России, пишет pravda-nn.ru .

Инцидент случился 24 сентября недалеко от Пролетарского кольца. По данным ведомства, водитель ассенизаторской машины зацепил припаркованные легковушки. В результате происшествия пострадал один человек, от госпитализации которого он отказался.

Последствия ДТП ликвидировала мотогруппа специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. Причины аварии предстоит установить компетентным органам.

Ранее сообщалось об аварии в Москве, где мотоциклист наехал на препятствие, а затем столкнулся с двумя автомобилями на Северо-Восточной хорде. Из-за этого инцидента движение на участке трассы протяженностью 3,5 км было затруднено, водителей попросили выбирать пути объезда.