сегодня в 16:24

Мотоцикл врезался в препятствие и два авто на востоке Москвы

На Северо-Восточной хорде в районе дома №36 по Окружному проезду мотоциклист наехал на препятствие, а потом столкнулся с двумя машинами, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На месте ДТП сейчас работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.

Из-за инцидента движение транспорта затруднено на 3,5 км трассы. Водителей попросили быть внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее на МКАД столкнулись автобус и грузовик. От полученных травм скончался водитель автобуса.