Вода на полу, стенах и потолке: потоп произошел на станции метро «Нижегородская»

сегодня в 13:01

В кадре показано, как полы станции залиты водой. С потолка течет целый водопад.

На станции есть пассажиры. Они стараются обходить участки, где больше всего воды.

Ранее специалисты спрогнозировали, что в пятницу в Москве и области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура составит плюс 1 — плюс 3 градуса.

