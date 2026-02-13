Вода на полу, стенах и потолке: потоп произошел на станции метро «Нижегородская»
Фото - © скриншот
Станция «Нижегородская» столичной подземки оказалась затоплена. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Новости Москвы».
В кадре показано, как полы станции залиты водой. С потолка течет целый водопад.
На станции есть пассажиры. Они стараются обходить участки, где больше всего воды.
Ранее специалисты спрогнозировали, что в пятницу в Москве и области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура составит плюс 1 — плюс 3 градуса.
