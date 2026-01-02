сегодня в 22:20

Во время землетрясения в столице Мексики пострадали 12 человек

В столице Мексики в результате землетрясения магнитудой 6,5 пострадали 12 человек, сообщает РИА Новости .

«На данный момент 12 человек пострадали, упало пять столбов, четыре дерева, было 18 жалоб на перебои с электричеством в различных районах», — сообщила мэр Мехико Клара Бругада.

Замлетрясение магнитудой 6,5 произошло в мексиканском штате Герреро. Он расположен на юго-западе страны.

Эпицентр расположен в 42 километрах к юго-востоку от населенного пункта Чильпансинго. Там живут 187 тыс. человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.