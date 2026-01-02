В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

сегодня в 17:56

Замлетрясение магнитудой 6,5 произошло в мексиканском штате Герреро. Он расположен на юго-западе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр расположен в 42 километрах к юго-востоку от населенного пункта Чильпансинго. Там живут 187 тыс. человек.

Очаг был на глубине 42 километра. Данных о количестве пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на 19 декабря в Тихом океане рядом с южными Курилами случились землетрясения. Их магнитуда была 4,9 и 4,6.

