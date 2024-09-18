Во время тушения пожара в Ярославле пострадали четыре спасателя

При тушении пожара в Ярославле, где загорелся автосервис, пострадали четыре спасателя, сообщает МЧС России в Telegram-канале .

В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона.

Открытое горение уже ликвидировано на 450 квадратах. С огнем продолжают бороться 28 специалистов и семь единиц техники.

Пострадавших спасателей госпитализировали.

Ранее в ЛНР ввели ЧС регионального уровня из-за массовых ландшафтных пожаров, в результате которых сильно пострадали жилые дома и некоторые жители остались без крова.