Во время тушения пожара в Ярославле пострадали четыре спасателя
При тушении пожара в Ярославле, где загорелся автосервис, пострадали четыре спасателя, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона.
Открытое горение уже ликвидировано на 450 квадратах. С огнем продолжают бороться 28 специалистов и семь единиц техники.
Пострадавших спасателей госпитализировали.
Ранее в ЛНР ввели ЧС регионального уровня из-за массовых ландшафтных пожаров, в результате которых сильно пострадали жилые дома и некоторые жители остались без крова.