Режим ЧС регионального уровня ввели на территории ЛНР из-за пожаров

сегодня в 22:53

В ЛНР ввели ЧС регионального уровня из-за массовых ландшафтных пожаров, в результате которых сильно пострадали жилые дома и некоторые жители остались без крова, пишет ТАСС .

По словам руководителя администрации главы ЛНР Алексея Самойлова, возгорания зафиксированы в семи районах Луганской Народной Республики. Сложная ситуация складывается в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципалитетах, где продолжают полыхать пожары. Очаги возгорания наблюдаются в Краснодонском, Свердловском муниципальных округах и Ровеньках.

Эвакуация местных жителей продолжается, отметил он. В Луганске организованы пункты временного размещения на случай, если число пострадавших вырастет. По словам Самойлова, «о массовом наплыве пока речи нет». Эвакуировано порядка 30 человек.

Много пожаров вспыхнуло в ЛНР в начале сентября. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что возгорания в регионе могли быть вызваны умышленными поджогами.

Ранее в ЛНР уже направилось усиление из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Калмыкии.