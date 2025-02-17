Во Владивостоке столкнулись девять автомобилей, один человек пострадал Происшествия сегодня в 03:59

На трассе во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. В результате аварии пострадал один человек, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

ДТП произошло в районе дома № 6 на улице Бийская. «В результате столкновения механические повреждения получили порядка девяти автомашин», — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее на трассе Р-240 Уфа — Оренбург из-за плохой видимости столкнулись сразу 14 автомобилей, в результате массовой аварии пострадали три человека, в том числе один ребенок.