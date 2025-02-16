В массовом ДТП с 14 авто в Башкортостане пострадали ребенок и двое взрослых

На трассе Р-240 Уфа — Оренбург из-за плохой видимости столкнулись сразу 14 автомобилей, в результате массовой аварии пострадали три человека, в том числе один ребенок, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на заснеженной дороге образовалась пробка, в которой оказались не только легковые автомобили, но и грузовики.

Предварительно установлено, что травмы получили три человека, один из них ребенок. Других подробностей пока нет.

Известно, что на место массовой аварии направили мобильный пункт обогрева, чтобы оказать помощь водителям. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.