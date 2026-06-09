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Во Владивостоке ребенок выпал из окна и погиб

Во Владивостоке на улице Нейбута десятилетний мальчик выпал из окна дома, медики не смогли спасти его жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Приморского края.

«Информация достоверна. Ребенку 10 лет. Это мальчик», — говорится в сообщении.

В соцсетях также появилась информация, что из окна 8-го этажа дома на улице Нейбута выпал ребенок.

Ранее в Москве на северо-востоке города произошел несчастный случай — из окна квартиры на девятом этаже жилого дома в Студеном проезде выпал малолетний ребенок.

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