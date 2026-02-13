Во Владивостоке мигрант угрожал девочкам и отправлял дикпики в школьный чат
Во Владивостоке гражданин Республики Узбекистан оскорблял девочек и угрожал им в чате местной школы № 66, сообщает Telegram-канал «Многонационал».
Также мигрант под ником «Чемпион» отправлял несовершеннолетним девочкам непристойные сообщения и фото половых органов.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как 25-летний мужчина публично признает свою вину и приносит извинения родителям и ученикам школы № 66 за оскорбления.
К настоящему моменту уроженца Узбекистана выдворили из страны.
Ранее мигрант сушил трусы в микроволновке и чуть не спалил МФЦ под Новосибирском. Бойцы ГБР задержали нарушителя и доставили в полицию.
