Во Владивостоке мигрант угрожал девочкам и отправлял дикпики в школьный чат

сегодня в 17:48

Во Владивостоке мигрант угрожал девочкам и отправлял фото члена в школьный чат

Во Владивостоке гражданин Республики Узбекистан оскорблял девочек и угрожал им в чате местной школы № 66, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Также мигрант под ником «Чемпион» отправлял несовершеннолетним девочкам непристойные сообщения и фото половых органов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как 25-летний мужчина публично признает свою вину и приносит извинения родителям и ученикам школы № 66 за оскорбления.

К настоящему моменту уроженца Узбекистана выдворили из страны.

Ранее мигрант сушил трусы в микроволновке и чуть не спалил МФЦ под Новосибирском. Бойцы ГБР задержали нарушителя и доставили в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.