Мигрант сушил трусы в микроволновке и чуть не спалил МФЦ под Новосибирском

Пьяный мигрант устроил мини-пожар после того, как высушил трусы в микроволновке в помещении МФЦ «Мои документы» села Кубовая Новосибирской области, сообщается на сайте агентства безопасности «ГВАРДИЯ».

Уроженец Киргизии несколько лет назад приехал в Новосибирск на заработки. Он жил в рабочих домах и ночлежках. Недавно он поссорился с хозяином одного такого заведения, после чего тот выставил мужчину на улицу.

Иностранец напился, а утром проснулся на остановке с мокрыми штанами. Неравнодушные прохожие помогли ему добраться до МФЦ, чтобы мужчина не замерз насмерть.

Там иностранец быстро освоился. В помещении для приема пищи он разделся догола, повесил джинсы на батарею, а трусы постирал под краном и засунул в микроволновку. Позднее мужчина объяснил, что сделал это, чтобы «продезинфицировать их от клещей». После стирки он ушел спать в туалет.

Оставленные без присмотра трусы загорелись в микроволновке и вызвали задымление. Прозвучала пожарная сигнализация, на охраняемый объект прибыли бойцы ГБР. Они задержали нарушителя и доставили к участковому инспектору поселка Садовый.

Ранее в Петербурге сотрудник ГАИ случайно спалил служебные BMW и Toyota, сливая бензин. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.