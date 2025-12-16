сегодня в 15:36

В Петербурге сотрудник ГАИ случайно спалил служебные BMW и Toyota, сливая бензин

Старший инспектор отдельного специализированного батальона ГАИ Петербурга случайно спалил служебные автомобили марки BMW и Toyota при попытке слить бензин. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел накануне около 06:00 в подземном гараже спецподразделения на улице Пархоменко. Капитан заехал в гараж на служебном автомобиле Toyota Camry, где и решил слить немного бензина. Для этого он использовал специальный «электронасос», в котором в момент скачивания топлива в канистру произошло замыкание.

В результате небольшого хлопка бензином обдало два служебных автомобиля BMW пятой серии из машин сопровождения VIP-персон и высшей власти. Служебные авто моментально вспыхнули. Личному составу удалось самостоятельно ликвидировать возгорание. В результате ЧП пострадал старший инспектор и 3 служебных автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Старшему инспектору вменяют хищение при злоупотреблении служебным положением и халатность.

В ближайшее время специализированный батальон ГАИ ждут многочисленные служебные проверки.

