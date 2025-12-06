Во Львовской области нетрезвый настоятель храма ПЦУ устроил смертельное ДТП

Нетрезвый настоятель храма Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил ДТП во Львовской области, в результате которого погиб человек, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале .

«Настоятель храма ПЦУ в селе Каменноброд Роман Гладкий совершил тройное ДТП в селе Бартатов Львовской области, в котором погиб местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновнику ДТП избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Проверка по делу продолжается.

