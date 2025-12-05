Разбросаны трупы: страшное ДТП произошло в Чите в Забайкалье

сегодня в 17:04

Жуткая автокатастрофа с разбросанными по дороге трупами произошла в Забайкалье

Жуткое ДТП между микроавтобусом и грузовиком случилось на федеральной трассе рядом с селом Кука в Читинском районе Забайкальского края. Очевидцы рассказали « Чита.ру » о пяти погибших, но информация на официальном уровне не подтверждена.

В микроавтобусе, предположительно, ехала семья с детьми. Грузовик, вероятно, перевозил дрова.

После аварии тела, по словам очевидцев, оказались разбросаны на дороге, затем трупы накрыли тряпками.

По словам водителей, к месту происшествия ехали три автомобиля скорой помощи. Также туда направили работников МЧС.

На опубликованной записи видно, что на месте ДТП находятся сотрудники ГАИ. Микроавтобус сильно пострадал. У него полностью снесло крышу. Обломки автомобиля разбросало по дороге.

