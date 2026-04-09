Внутриматочная спираль проткнула матку жительнице Зеленограда

Женщина делала процедуру в одной из местных клиник. Сначала все было хорошо, во время операции пациентку ничего не беспокоило.

Однако спустя время ее состояние ухудшилось. У женщины появились боли внизу живота.

Она обратилась в частную клинику, где гинеколог обнаружил, что спираль проткнула стенку матки. Хотя на тот момент кровотечения почти не было, медики решили вызвать пациентке скорую помощь.

Тем временем состояние девушки ухудшилось. Сейчас она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

