Стоматологический бур застрял в бронхах пациента стоматологии в Подмосковье

В подмосковных Мытищах клиент стоматологической клиники проглотил инструмент во время лечения зуба. Врачи спасли мужчину, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Мужчина обратился в частную клинику для лечения зубов. В процессе в его дыхательные пути случайно попал стоматологический бур. После этого пациент обратился в Мытищинскую больницу. Рентгеновский снимок показал, что инструмент застрял в левом бронхе.

«Ситуация требовала срочную операцию: любое промедление могло привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода», — рассказала врач-эндоскопист Мария Юрченко.

Специалист добавила, что важно было удалить инородный предмет максимально аккуратно. Острая часть бура могла повредить стенки бронха, вызвав кровотечение или перфорацию. С помощью эндоскопического инструмента бур надежно зафиксировали и аккуратно извлекли, избежав повреждений окружающих тканей.

