Внезапная эвакуация: люди спешно покидают ТЦ «Кузьминки Молл»

Очевидцы сообщают об эвакуации в ТЦ «Кузьминки Молл» на юго-востоке столицы. Люди спешно покидают помещение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Эвакуация происходит в торговом центре на улице Зеленодольской, 42. На место приехали пожарные и три бригады скорой помощи. Официальной информации о каком-либо происшествии пока не поступало.

«Началась эвакуация вот. Что-то по радио там говорят. Что-то все резко покидают помещение», — сказал один из очевидцев.

Ранее в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова в Москве чуть не произошел пожар из-за короткого замыкания. Пришлось проводить эвакуацию детей и персонала.

