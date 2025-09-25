Замкнуло в электрощитке: корпус столичной Филатовской больницы эвакуировали
Детей и врачей эвакуировали в Филатовской больнице Москвы из-за замыкания
В Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова в Москве чуть не произошел пожар из-за короткого замыкания. Пришлось проводить эвакуацию детей и персонала, сообщает «Осторожно, Москва».
Короткое замыкание произошло в одном из корпусов детской Филатовской больницы, когда там ремонтировали электрощитки. ЧП случилось на площади 0,5 кв. м.
Детей и сотрудников отправили в другие корпуса больницы. Пострадавших нет.
Замыкание удалось устранить. Медучреждение функционирует в прежнем режиме.
