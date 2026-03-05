сегодня в 07:27

ВМС Британии: взрыв произошел на судне у берегов Кувейта

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что произошел взрыв на судне около берегов Кувейта, с корабля разлилась нефть, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в 30 морских милях к юго-востоку от города Мубарак-эль-Кабир. Капитан танкера, который бросил якорь, рассказал, что видел и слышал мощный взрыв, прогремевший в районе левого борта, после этого небольшое судно покинуло зону видимости.

Начала выливаться нефть из грузовой цистерны. Это может иметь экопоследствия.

Корабль набрал воду, но пожара нет, а экипаж находится в безопасности.

МВД Кувейта позднее отметило, что происшествие зафиксировали на более далеком расстоянии от Мубарак-эль-Кабира, инцидент находится вне юрисдикции страны.

