ВМС Британии: взрыв произошел на судне у берегов Кувейта
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что произошел взрыв на судне около берегов Кувейта, с корабля разлилась нефть, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в 30 морских милях к юго-востоку от города Мубарак-эль-Кабир. Капитан танкера, который бросил якорь, рассказал, что видел и слышал мощный взрыв, прогремевший в районе левого борта, после этого небольшое судно покинуло зону видимости.
Начала выливаться нефть из грузовой цистерны. Это может иметь экопоследствия.
Корабль набрал воду, но пожара нет, а экипаж находится в безопасности.
МВД Кувейта позднее отметило, что происшествие зафиксировали на более далеком расстоянии от Мубарак-эль-Кабира, инцидент находится вне юрисдикции страны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.