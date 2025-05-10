ВМФ опроверг сообщения о перехвате российской подлодки британцами

сегодня в 18:47

Главный штаб ВМФ РФ опроверг сообщения о перехвате российской подлодки британскими военными около французского берега, сообщает РИА Новости .

Ранее немецкий телеканал n-tv написал, что британский Королевский флот перехватил подводную лодку «Краснодар» в проливе Ла-Манш.

«Формулировка „перехватил“ выглядит, по крайней мере, нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом», — отметили в ВМФ РФ.

Там пояснили, что называть действия британцев «перехватом» неквалифицированно. Российская подлодка, выполнив задачи в Средиземном море, по плану возвращалась к месту базирования.