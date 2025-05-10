Британцы перехватили подводную лодку РФ в проливе Ла-Манш

сегодня в 16:22

Британский Королевский флот перехватил российскую подводную лодку «Краснодар» около французского берега, в проливе Ла-Манш, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет немецкий телеканал n-tv, военный вертолет Великобритании наблюдал за подлодкой с воздуха. А в это время военный корабль HMS Tyne перехватил ее возле Франции.

Других подробностей телеканал не приводит.

Российская подлодка Б-265 «Краснодар» — это дизель-электрическое судно, которое входит в состав 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота ВМФ РФ.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин ранее категорически отверг утверждения о существовании российской угрозы для Соединенного королевства.