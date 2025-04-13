Келин назвал преувеличенными опасения Лондона о российских рисках

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Российский посол в Лондоне опроверг угрозы для Великобритании

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC категорически отверг утверждения о существовании российской угрозы для Соедиенного Королевства, сообщает РБК со ссылкой на BBC.

Дипломат охарактеризовал подобные опасения как надуманные, несмотря на публикации в британских СМИ о потенциальных рисках для критической инфраструктуры.

При этом Келин отказался комментировать гипотетические сценарии повреждения энергомостов, но не стал опровергать факт мониторинга российскими датчиками британских подлодок, назвав ядерный арсенал Великобритании «устаревшим».

«Действительно ли нам нужна слежка за британскими подлодками с устаревшими ядерными боеголовками… Все эти угрозы чрезвычайно преувеличены», — сказал посол.

Заявления прозвучали после публикации The Sunday Times о британских опасениях относительно возможных атак на подводные кабели и газопроводы.