Макрон: военных Британии и Франции отправят на Украину для создания «новых ВСУ»

Совместная военная делегация Франции и Великобритании отправится на Украину, чтобы разработать формат будущей украинской армии, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Глава Франции рассказал об этом по итогам встречи «коалиции желающих» — стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности, сообщает РИА Новости .

«Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании (Кир Стармер. — ред.) и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину», — сказал Макрон.

По словам Макрона, англо-французская военная делегация отправится на Украину, «чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии».

Париж и Лондон не хотят заменять своими войсками украинцев, которые воюют на фронте, добавил Макрон. По его словам, Франция и Соединенное Королевство намерены «оказывать сдерживающий эффект».

Ранее французский президент неоднократно заявлял, что Париж выступает за отправку миротворческих войск на Украину.

МИД России заявлял, что Москва категорически против появления западных миротворцев на Украине. По словам спикера дипведомства Марии Захаровой, переброска миротворческих сил Запада на Украину чревато военным столкновением РФ и НАТО.