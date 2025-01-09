Вмерзшего в лед российского рыбака выпилили бензопилой и сняли это на видео

Во Владивостоке спасатели с помощью бензопилы извлекли тело рыбака, который вмерз в лед. Кадры опубликованы в Telegram-канале «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия».

Утверждается, что кадры сняты в районе Чайки. Судя по всему, рыбак оказался в воде и примерз — снаружи оставалась только часть тела выше груди. Спасатели применили бензопилу, после чего отпилили кусок льда и с помощью троса достали погибшего.

Информации о деталях гибели рыболова пока нет. Его личность и возраст также не уточняются.

В Московской области спасатели также вынуждены ежедневно выходить на профилактические рейды, проверяя состояние льда и контролируя безопасность водоемов.