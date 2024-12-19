Спасатели Шатуры ежедневно контролируют состояние льда и безопасность водоемов

Спасатели округа Шатура ежедневно контролируют состояние льда и безопасность водоемов. Установилась морозная погода на территории округа Шатура. Сейчас лед встал на карьерах. Именно здесь можно встретить любителей подледного лова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты службы спасения информируют, что толщина льда на карьерах в муниципалитете увеличилась до 7 см, что является достаточным показателем для безопасного выхода рыбаков на зимнюю рыбалку. Тем не менее спасатели напоминают, что зимняя рыбалка — это занятие, требующее опыта и осторожности.

Также стоит отметить, что специалисты выходят на профилактические рейды каждый день, проверяя состояние льда и контролируя безопасность водоемов. В ходе рейдов спасатели проводят разъяснительные беседы с рыбаками, обращая их внимание на правила безопасности и предоставляя рекомендации по выбору места для рыбалки.

«Ежедневно патрулируем, раздаем листовки, спрашиваем, что у них есть в случае провала под лед, рассказываем, что иметь при себе при необходимости, куда обращаться», — рассказал спасатель Виктор Журавец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.