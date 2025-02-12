Влетел в препятствие и зацепил других: человек пострадал в массовом ДТП в Москве

Один человек пострадал в массовом ДТП на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошла автоавария с участием четырех машин. Предварительно, один из водителей врезался в препятствие, после чего столкнулся с тремя авто. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около дома на Алтуфьевском шоссе. Пострадавшим оказался один из шоферов, его увезли в больницу.

В причинах и обстоятельствах массового ДТП разбираются дорожные полицейские.

Тем временем крупная авария произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области, где столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП погиб водитель, в больницу попали 15 человек. Двое из пострадавших находятся в реанимации, трое — в тяжелом состоянии.