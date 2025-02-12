Водитель погиб, 15 человек в больнице: страшное ДТП с автобусом в Ленобласти

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В Ленобласти 15 человек госпитализировали после ДТП с автобусом и грузовиком

В Ленинградской области на трассе «Кола» произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП в больницу доставили 15 человек, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти со ссылкой на региональный комздрав.

Пострадавшим в автостолкновении на «Коле» помогают врачи Волховской межрайонной больницы. Госпитализация потребовалась 15 людям, в том числе одному несовершеннолетнему.

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое помещены в реанимацию. Один из пострадавших отказался от поездки в больницу.

По данным петербургской полиции, в результате крупной аварии на 120-м км «Колы» погиб водитель частного микроавтобуса. Правоохранители выясняют прочие детали и обстоятельства случившегося.