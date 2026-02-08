Влетел грузовик: двое россиян попали в реанимацию после ДТП в Таиланде

Mash: россияне попали в ДТП в Таиланде по дороге в зоопарк

Супружеская чета из Норильска попала в страшное ДТП в Таиланде по дороге в зоопарк. В них влетел грузовик, сообщает Mash .

Пара ехала из Паттайи в Сирачу, чтобы посмотреть на львов в открытом зоопарке Кхао Кхео. Обратно они собирались 10 февраля. ДТП произошло во время перестроения на соседнюю полосу. В этот момент в россиян врезался грузовик.

41-летний мужчина в результате аварии получил разрыв мочевого пузыря, переломы ребер и таза. Ему понадобилась операция, но даже после хирургического вмешательства россиянин не сможет ходить минимум два месяца.

Его 35-летняя супруга попала в реанимацию с кровоизлиянием в мозг и переломом правой ноги. Она лежит в коме, подключена к ИВЛ.

Пострадавших туристов можно транспортировать на самолете. Но им придется выкупить все 12 мест из-за носилок. Это обойдется в 3-4 млн рублей. У семьи нет таких денег, поэтому был открыт сбор средств.

Ранее 35-летний московский предприниматель погиб на острове Самуи в Таиланде, когда попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки. Он сорвался вниз.

