Селфи ценой в жизнь: бизнесмен из Москвы сорвался со скалы в Таиланде
Московский бизнесмен пытался сделать эффектное селфи в Таиланде и упал со скалы
35-летний московский предприниматель погиб на острове Самуи в Таиланде, когда попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки. Он сорвался со скалы, сообщает Mash.
Его тело первыми заметили туристы, которые тоже фотографировались. Бизнесмена нашли под смотровой площадкой «На Пхра Лан».
Спасатели зафиксировали смерть россиянина на месте происшествия. Он лежал лицом вверх с разбитой о камни головой и шеей. В руке была сломанная ветка. Рядом лежала сумка с двумя паспортами и ключом от отеля.
Полиция следов борьбы на месте трагедии не нашла. Следователи уверены, что россиянин сорвался со склона, пытаясь спуститься к пляжу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.