Селфи ценой в жизнь: бизнесмен из Москвы сорвался со скалы в Таиланде

Московский бизнесмен пытался сделать эффектное селфи в Таиланде и упал со скалы

35-летний московский предприниматель погиб на острове Самуи в Таиланде, когда попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки. Он сорвался со скалы, сообщает Mash .

Его тело первыми заметили туристы, которые тоже фотографировались. Бизнесмена нашли под смотровой площадкой «На Пхра Лан».

Спасатели зафиксировали смерть россиянина на месте происшествия. Он лежал лицом вверх с разбитой о камни головой и шеей. В руке была сломанная ветка. Рядом лежала сумка с двумя паспортами и ключом от отеля.

Полиция следов борьбы на месте трагедии не нашла. Следователи уверены, что россиянин сорвался со склона, пытаясь спуститься к пляжу.

