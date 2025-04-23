Власти Турции оценивают ущерб после землетрясения в Стамбуле

Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х заявил, что власти Турции начали оценку ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле.

В среду местное издание Yeni Şafak сообщало, что в Стамбуле произошло пять последовательный землетрясений, при этом наиболее сильное из них достигло магнитуды 6,2.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал пострадавшим наилучшие пожелания и заявил, что власти страны следят за ситуацией.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 299 км восточнее села Рейдово на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 12 км.