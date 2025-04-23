В Стамбуле произошло пять землетрясений подряд

В турецком Стамбуле произошло пять последовательный землетрясений, самое сильное из которых достигло магнитуды 6,2. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти следят за ситуацией, сообщает Yeni Şafak .

Первые подземные толчки в 3,9 балла случились у побережья Силиври. После этого в Стамбуле произошло другое землетрясение магнитудой 6,2, которое «вызвало большую панику» и продолжалось в течение 10 секунд.

«Я передаю наилучшие пожелания нашим друзьям, пострадавшим от землетрясения. Мы следим за развитием событий», — заявил президент Эрдоган.

Жителям Стамбула также посоветовали не входить в здания, поврежденные землетрясением.

В феврале 2023 года в Турции и Сирии уже происходили разрушительные подземные толчки. Тогда в Турции погибли свыше 50,5 тысячи человек, среди которых были и россияне, в САР — более 8,4 тысячи людей. Землетрясение стало самым мощным в Турции с момента 1939 года.