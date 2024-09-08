Власти Сочи опровергли сообщения о найденной украинской мине
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В администрации Сочи заявили, что размещенные в СМИ сообщения о найденной на пляже Черного моря украинской мине не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК.
Там заявили, что информация не подтвердилась. На территории города подобного факта не было выявлено.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов разместили информацию, что мину выкатили на берег отдыхающие в Сочи. Опасная находка относится к дрейфующим якорным минам.
Также в Сети распространился видеоролик, на котором отдыхающие вытаскивают из моря, похожий на мину предмет. При этом они не нервничают, ведут себя спокойно.