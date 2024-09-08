Власти Сочи опровергли сообщения о найденной украинской мине

В администрации Сочи заявили, что размещенные в СМИ сообщения о найденной на пляже Черного моря украинской мине не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК .

Там заявили, что информация не подтвердилась. На территории города подобного факта не было выявлено.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов разместили информацию, что мину выкатили на берег отдыхающие в Сочи. Опасная находка относится к дрейфующим якорным минам.

Также в Сети распространился видеоролик, на котором отдыхающие вытаскивают из моря, похожий на мину предмет. При этом они не нервничают, ведут себя спокойно.