«Бесстрашные»: туристы вытащили украинскую морскую мину на сочинский пляж

На сочинский пляж выбросило сорванную штормом украинскую морскую мину, но она не смогла смутить отдыхающих, сообщает Life.ru .

Вместо эвакуации с пляжа, где лежит мина, которая может взорвать огромные суда, туристы начали выкатывать ее на пляж. Посмотреть на это поближе подошли зеваки.

Видеоролик с отдыхающими и миной распространилось в Сети.

Обычно такие мины выбрасывает на берегу после штормов. Многие украинские боеприпасы сейчас дрейфуют по Черному морю без контроля. На этих минах уже подрывались корабли государств Североатлантического альянса и гражданские суда.

Ранее в Турции нашли дрейфующую украинскую мину около пляжа в Эрегли. Ее обнаружили в 60 м от побережья. Обезвреживали опасную находку специалисты.