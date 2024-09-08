«Бесстрашные»: туристы вытащили украинскую морскую мину на сочинский пляж
Отдыхающие в Сочи вытащили украинскую морскую мину на пляж
На сочинский пляж выбросило сорванную штормом украинскую морскую мину, но она не смогла смутить отдыхающих, сообщает Life.ru.
Вместо эвакуации с пляжа, где лежит мина, которая может взорвать огромные суда, туристы начали выкатывать ее на пляж. Посмотреть на это поближе подошли зеваки.
Видеоролик с отдыхающими и миной распространилось в Сети.
Обычно такие мины выбрасывает на берегу после штормов. Многие украинские боеприпасы сейчас дрейфуют по Черному морю без контроля. На этих минах уже подрывались корабли государств Североатлантического альянса и гражданские суда.
Ранее в Турции нашли дрейфующую украинскую мину около пляжа в Эрегли. Ее обнаружили в 60 м от побережья. Обезвреживали опасную находку специалисты.