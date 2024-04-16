Власти: на Курган надвигается колоссальный объем воды

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области продолжает расти, предупредили власти региона в Telegram .

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 16 апреля на 2:00 (00:00 мск) уровень составляет 734 см, + 11 см за 2 часа», — сказано в сообщении.

Утром в воскресенье высота воды достигала 491 сантиметра, через сутки показатель вырос до 631 сантиметра.

Власти призывают жителей, которые еще не уехали из опасной зоны, экстренно эвакуироваться.