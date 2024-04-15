Уровень воды в реке Тобол в Курганской области превысил 7 метров

За последние 12 часов уровень воды в реке Тобол Курганской области вырос на 74 см. Он достиг отметки в 704 см и продолжает расти, сообщает РБК .

В пресс-службе правительства региона отметили, что на 8 утра воскресенья (06:00 по московскому времени) уровень воды в реке был зафиксирован на отметке в 491 см. В это же время в понедельник он вырос до 631 см. Воды становится все больше.

«В Кургане на 15 апреля на 20.00 (18.00 мск) он (уровень воды — ред.) составляет 704 см, + 10 см за два часа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жительница курганского микрорайона Глинки Дарья рассказала о тревожной обстановке в зоне паводка. В садоводство «Родничок-5» вода прибывает с большой скоростью. Однако она и ее муж отказываются уходить из дома из-за боязни мародеров.

Паводок движется к Кургану. Его «голова» находится в 10 км от населенного пункта. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, объем воды колоссальный. Для Кургана опасный уровень воды в реке Тобол — 850 см. Неблагоприятным считается 700 см.