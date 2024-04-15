Жительница Кургана рассказала о тревожной обстановке в зоне паводка

Жительница курганского микрорайона Глинки Дарья рассказала, что в садоводство «Родничок-5» вода прибывает с большой скоростью. Однако она и ее муж отказываются уходить из дома из-за боязни мародеров, сообщает Газета.ru .

По словам женщины, в настоящее время ее дети находятся у бабушки в деревне. Спасатели, в свою очередь, каждый день ходят по местным домам и призывают местных жителей эвакуироваться.

Дарья отметила, что мост в Мало-Чаусова уже сравнялся по уровню с рекой Тобол. Помимо этого, многие дороги вблизи жилых построек оказались затоплены.

«Но наш район никто даже не спасает от наводнения. Нас отсыпают от города, засыпают выезды песком. Говорят, главное — спасти город», — добавила она.

Ранее администрация Курганской области сообщила, что специалисты эвакуировали порядка 13 тыс. человек из зоны паводка. Многие отправились к родственникам, а часть людей расположилась в пунктах временного размещения.