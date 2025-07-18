сегодня в 13:30

Власти Москвы: система ПВО сбила летевший в столицу украинский дрон

Средства противовоздушной обороны в пятницу днем ликвидировали беспилотник в небе над территорией Московского региона, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков БПЛА.

Информация о наличии пострадавших и разрушений на данный момент отсутствует.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ВСУ минувшей ночью попытались нанести удары беспилотниками по Московскому региону. Было уничтожено 11 дронов.

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — подчеркнул глава региона.