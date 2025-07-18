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Воробьев: 11 дронов ВСУ сбили над 5 округами Подмосковья, никто не пострадал

ВСУ минувшей ночью попытались нанести удары беспилотниками по Московскому региону. Средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над округами Домодедово, Солнечногорск, Красногорск, Можайский и Сергиево-Посадский, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Большую часть беспилотников противника сбили на подлете. Удалось избежать серьезных последствий атаки БПЛА, отметил губернатор.

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Сергиево-Посадском городском округе в коттеджном поселке «Рязанцы» получили повреждения фасады и остекление двух частных домов. В солнечногорской деревне Марьино на улице Центральной, 6, были разрушены забор, часть стены и окна у частного дома, добавил губернатор.

На местах происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Жителям, у которых было повреждено имущество, планируют оказать помощь, отметил Воробьев.