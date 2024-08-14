Власти Курской области эвакуируют еще один муниципалитет
В Курской области эвакуируют весь Глушковский район
Оперштабом Курской области принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра „Патриот“», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково.
По данным МЧС России, большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены из-за атак ВСУ на регион.