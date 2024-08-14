сегодня в 22:25

Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации из поселка Глушково

«Прошу всех следовать рекомендациям», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что координировать процесс эвакуации местных жителей будут военные, силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра «Патриот».

6 августа украинские силы атаковали приграничные районы Курской области. В регионе объявлен режим ЧС. Российские подразделения продолжают выдавливать противника с приграничной территории.

По данным МЧС России, большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности.