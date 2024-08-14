Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации из поселка Глушково
Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково, сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.
«Прошу всех следовать рекомендациям», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что координировать процесс эвакуации местных жителей будут военные, силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра «Патриот».
6 августа украинские силы атаковали приграничные районы Курской области. В регионе объявлен режим ЧС. Российские подразделения продолжают выдавливать противника с приграничной территории.
По данным МЧС России, большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности.