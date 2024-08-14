МЧС: большинство жителей приграничных районов Курской области отселены

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Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности, сообщает пресс-служба МЧС России.

На сегодняшний день в 11 регионах страны развернуты 143 пункта временного размещения (ПВР), в которых размещены около 8 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей. Еще готовы принять жителей Курской области свыше 450 ПВР с вместимостью 35 тыс. человек.

Психологи круглосуточно оказывают необходимую поддержку эвакуированным гражданам. С людьми также работают специалисты соцслужб.

Для вынужденно покинувших приграничные районы граждан продолжаются единовременные выплаты. На сайте «Госуслуг» работает сервис «Попадание в чрезвычайную ситуацию».

В Курской области работает сводный пиротехнический отряд МЧС России. В среду специалисты обследовали и очистили 2 га территории объекта энергетического комплекса.

Ранее стало известно, что в России ищут вахтовиков на рытье окопов в Курской области. За 30 дней рабочим предлагается зарплата до 210 тыс. рублей, за 60 дней вахты — 371 тыс. рублей.