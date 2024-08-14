В России ищут рабочих на рытье окопов в Курской области за 300 тыс руб Общество сегодня в 17:07 Фото - © скриншот

В России ищут вахтовиков на рытье окопов в Курской области. За 30 дней предлагается зарплата до 210 тыс. рублей, за 60 дней вахты — 371 тыс. рублей.

Работодатели — строительные фирмы, которые за возведение фортификационных сооружений (окопы, доты, противотанковыe сооружения) предлагают 7 тыс. рублей за смену. Работать предлагают вахтовым методом, опыт не требуется. Выплата зарплаты осуществляется 2 раза в месяц. Отправка персонала возможна из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы за счет компании. Работникам представляют трехразовое питание, необходимый инструмент, спецодежду и транспорт до места работы.