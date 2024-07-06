Власти Курской и Белгородской областей предупредили о воздушной опасности

В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки БПЛА

В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки БПЛА, сообщают власти регионов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал ио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

В Белгородской области о воздушной опасности предупредили в ГУ МЧС по региону и мэрии Белгорода.

Накануне в воздушном пространстве России были уничтожены 50 дронов ВСУ самолетного типа.