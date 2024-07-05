50 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью

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Минувшей ночью над территорией трех регионов страны были уничтожены 50 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО. 14 беспилотников сбили над Краснодарским краем, 26 – над Запорожской областью, 10 – над Ростовской областью.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытки Украины провести террористические атаки в стране.

Ранее российские военные за сутки поразили два предприятия военно-промышленного комплекса противника, а еще нефтеперерабатывающий завод и топливный склад. Также были уничтожены 37 украинских дронов.