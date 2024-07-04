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ВС РФ за сутки поразили два предприятия военно-промышленного комплекса ВСУ

Минобороны России сообщило, что за последние сутки российские бойцы поразили два предприятия военно-промышленного комплекса ВСУ, а также нефтеперерабатывающий завод и склад, где киевский режим хранил топливо.

Поразить вражеские объекты получилось с привлечением оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерийских группировок ВС РФ. В ходе реализации боевой задачи российские бойцы лишили Украину самолета МиГ-29, который находился на аэродроме базирования.

Поражающие удары нанесены по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины, а также по хранилищу с топливом, которым заправляли боевые машины ВСУ.

За сутки также сбиты 37 украинских дронов, французского производства управляемая авиабомба Hammer и американская противорадиолокационная ракета HARM.

Ранее сообщалось, что силами ПВО за прошедшую ночь сбиты 4 украинских беспилотника. Опасные объекты летели в сторону российских регионов.