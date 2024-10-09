Власти Флориды призвали 5,5 млн человек эвакуироваться из-за урагана

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Власти Флориды призвали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближающегося урагана «Милтон», пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Как пишет NYT, эвакуация стала одной из самых крупных в истории штата.

Последовала рекомендациям даже та часть жителей Флориды, которая раньше никогда не покидала свои дома из-за ураганов.

Людей попросили переместиться в ближайшие укрытия и не уезжать далеко вглубь страны, чтобы избежать пробок на основных маршрутах эвакуации.

Ранее американский президент Джо Байден отложил поездку в Германию, где собирался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за урагана «Милтон».