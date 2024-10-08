Байден из-за урагана отложил поездку в ФРГ, где хотел встретиться с Зеленским

Американский президент Джо Байден отложил поездку в Германию, где собирался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за урагана «Милтон», сообщает РБК .

Стихия в ближайшее время настигнет США. Ураган 9 октября может накрыть залив Тампа. В том районе проживают более 3,3 млн человек.

Байден планировал пробыть в Германии с 10 по 12 октября. Там он хотел провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Таким образом, американскому лидеру придется отложить поездку и в Анголу. Он собирался посетить ее с 13 по 15 октября, чтобы провести переговоры с президентом государства Жоау Лоуренсу.

Ранее в США почти на месяц отложили запуск зонда к спутнику Юпитера. В этом также виноват ураган «Милтон».